بالصور - العثور على صاروخ اسرائيلي غير منفجر في ضهور بلدة حبشيت



اشار مراسل الجديد الى انه تم العثور على صاروخ اسرائيلي غير منفجر في ضهور بلدة حبشيت وقد حضر الى المكان على الفور عناصر من الجيش اللبناني وفرضو طوقاً أمنياً في المكان فيما تولى الخبير العسكري عمليات الكشف على الصاروخ