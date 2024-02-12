سليم جريصاتي عن عودة الرئيس سعد الحريري الى العمل السياسي: مأمولة ومطلوبة

سليم جريصاتي لـ #هنا بيروت: عندما غادر الرئيس سعد الحريري شعرنا بفراغ في البلد وبعد التجربة ولا سيما في ظل الفراغ الرئاسي واختزال السلطة في مكان ما .. فأقول ان عودة الحريري مأمولة ومطلوبة