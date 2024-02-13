الجمهورية: خطوط التواصل الرئاسي كلها "مقطوعة"

استفسرت صحيفة الجمهورية من معنيين عمّا هو منتظر من "اللجنة الخماسية"، والمفاجئ في الامر، أنّ هؤلاء لا يجدون جواباً، اكثر من القول: "لا شيء في الأفق". وبعضهم يذهب الى ما هو اكثر صراحة بقوله انّه لا يعرف أصلاً، لماذا تحرّكت "الخماسية" في هذا الوقت، كما لا يعرف إنْ كانت اللجنة ستجتمع على مستوى وزراء خارجية، ام لا، حيث لا شيء يؤشر إلى عقد مثل هذا الاجتماع، وحتى ولو اجتمع وزراء دول "الخماسية" فماذا سيقدّمون أكثر من تكرار دعوتهم اللبنانيين إلى أن يراعوا مصلحة بلدهم ويعجّلوا في انتخاب رئيس بلدهم، وهو ما سبق وأكّد عليه سفراء في الخماسية في حراكهم الأخير؟!