المكتب الاعلامي للوزير السابق محمد شقير رداً على الجديد: ليس له علاقة ببنك الاعتماد الوطني

أصدر المكتب الاعلامي للوزير السابق محمد شقير، بياناً، جاء فيه:



تضمن التقرير الذي ورد في نشرة تلفزيون الجديد مساء أمس عن بنك الإعتماد الوطني (bcn)، مقابلة مع رئيس جمعية المودعين حسن مغنية الذي قال "أن الوزير السابق محمد شقير هو أحد مالكي هذا البنك".

توضيحاً لذلك ومن أجل وضع الامور في نصابها الصحيح، يَهُم المكتب الإعلامي للوزير السابق محمد شقير، أن شقير ليس له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد ببنك الإعتماد الوطني.

وإذ عَبَّرَ المكتب الإعلامي عن بالغ أسفه للمعلومات المغلوطة التي تضمنها التقرير، أمل من كل الجهات المعنية توخي الدقة والحصول على المعلومات الصحيحة وهو أمر سهل في ما خص هذا الموضوع، وذلك قبل نشرها.