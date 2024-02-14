فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ الطفل حسين علي عامر من تحت الأنقاض وهو على قيد الحياة وتم نقله الى مستشفيات المنطقة

كتب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل على منصة "إكس":" كل الحجج الإسرائيلية لاستهداف المدنيين مرفوضة ومدانة وفاتورة نظرية "إسناد غزة" و "إلهاء اسرائيل" لا يجوز ان يسددها اللبنانيون الأبرياء. يدفع أهل الجنوب يوميا من دمهم وأرواحهم وأرزاقهم ثمن حرب يفرضها عليهم حزب الله بقرار أحادي. بالأمس كان دور النبطية التي سقط فيها أطفال وأمهات شهداء نقدم كل التعازي لأهاليهم".