"نداء الوطن" عن لجنة التكنولوجيا: خرق أنظمة المطار كان عملاً محترفاً.. وقد يبقى لغزاً
ذكرت صحيفة "نداء الوطن" أن "هموم الأمن السيبراني حطّت مجدداً في مجلس النواب، وهذه المرة على طاولة لجنة التكنولوجيا المعلوماتية التي اجتمعت أمس مع مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية، وممثلين عن الأجهزة الأمنية، في محاولة جديدة للإجابة على السؤال الذي وصفه رئيس اللجنة النائب طوني فرنجية بـ "القطبة المخفية": من خرق أنظمة المطار المعلوماتية في 7 كانون الثاني الماضي".
لا إجابات نهائية يقدمها التحقيق الذي يتابع من قبل الأمن العام، مخابرات الجيش، وفرع المعلومات حتى الآن، إلا أنه بحسب قول لفرنجية لـ "نداء الوطن": "نعرف أننا تعرضنا لهجوم سيبراني، ولكننا للأسف لم نتوصل حتى الآن لتحديد هوية المعتدي، مع أن هذا هو جوهر التحقيقات"، مشيراً إلى أنّ "الإستنتاجات التي توصلت إليها التحقيقات بيّنت بأن الخرق كان عملاً محترفاً و "مش لعب ولاد" وأنّ المعتدي تمكن من إستخدام وسائل التمويه المركبة، لإضاعة هويته". ولذلك يقول: "آسف أننا لا يمكننا حتى الوعد بالوصول إلى نتيجة بالتحقيق"، كاشفاً عن "دور لعبه عدم تحديث أنظمة حفظ المعلومات في المطار منذ بدء الأزمة، والذي سهّل برأيه عملية الإعتداء التي حصلت".