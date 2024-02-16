"نداء الوطن" عن لجنة التكنولوجيا: خرق أنظمة المطار كان عملاً محترفاً.. وقد يبقى لغزاً

ذكرت صحيفة "نداء الوطن" أن "هموم الأمن السيبراني حطّت مجدداً في مجلس النواب، وهذه المرة على طاولة لجنة التكنولوجيا المعلوماتية التي اجتمعت أمس مع مدير عام هيئة أوجيرو عماد كريدية، وممثلين عن الأجهزة الأمنية، في محاولة جديدة للإجابة على السؤال الذي وصفه رئيس اللجنة النائب طوني فرنجية بـ "القطبة المخفية": من خرق أنظمة المطار المعلوماتية في 7 كانون الثاني الماضي".