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محليات

مراسلة الجديد من بيت الوسط: الرئيس سعد الحريري إستقبل رئيس الكتائب اللبنانية سامي الجميل

2024-02-17 | 13:26
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مراسلة الجديد من بيت الوسط: الرئيس سعد الحريري إستقبل رئيس الكتائب اللبنانية سامي الجميل
مراسلة الجديد من بيت الوسط: الرئيس سعد الحريري إستقبل رئيس الكتائب اللبنانية سامي الجميل
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مراسلة الجديد من بيت الوسط: الرئيس سعد الحريري إستقبل رئيس الكتائب اللبنانية سامي الجميل

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في حي السلم... الجيش يوقف مواطنة لإيوائها أحد أبرز المطلوبين وضبط كمية من المخدرات
15:05

في حي السلم... الجيش يوقف مواطنة لإيوائها أحد أبرز المطلوبين وضبط كمية من المخدرات

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، أنّ "بتاريخ 16/2/2024، نفّذت دوريّة من ​مديرية المخابرات​ تؤازرها وحدة من الجيش، عمليّة دهم في منطقة ​حي السلم​- الضّاحية الجنوبيّة، وأوقفت اللّبنانيّة (س. ز.)، لإيوائها اللّبناني (ي. ز.) وهو أحد أبرز المطلوبين لانتمائه إلى عصابة سلب، ومشاركته في إطلاق النّار أثناء تنفيده عمليّة سرقة؛ ما أدّى إلى وفاة أحد المواطنين بتاريخ 15/2/2024".

15:05

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أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​- مديريّة التّوجيه، أنّ "بتاريخ 16/2/2024، نفّذت دوريّة من ​مديرية المخابرات​ تؤازرها وحدة من الجيش، عمليّة دهم في منطقة ​حي السلم​- الضّاحية الجنوبيّة، وأوقفت اللّبنانيّة (س. ز.)، لإيوائها اللّبناني (ي. ز.) وهو أحد أبرز المطلوبين لانتمائه إلى عصابة سلب، ومشاركته في إطلاق النّار أثناء تنفيده عمليّة سرقة؛ ما أدّى إلى وفاة أحد المواطنين بتاريخ 15/2/2024".

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قالت وكالة الأونروا، اليوم السبت، إن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على رفح تدفع النازحين إلى الفرار إلى وسط قطاع غزة.

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قالت وكالة الأونروا، اليوم السبت، إن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على رفح تدفع النازحين إلى الفرار إلى وسط قطاع غزة.

لقاءات الحريري مستمرة في بيت الوسط
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