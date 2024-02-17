مراسلة الجديد من بيت الوسط: الرئيس سعد الحريري إستقبل رئيس الكتائب اللبنانية سامي الجميل

أعلنت قيادة الجيش اللبناني- مديريّة التّوجيه، أنّ "بتاريخ 16/2/2024، نفّذت دوريّة من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش، عمليّة دهم في منطقة حي السلم- الضّاحية الجنوبيّة، وأوقفت اللّبنانيّة (س. ز.)، لإيوائها اللّبناني (ي. ز.) وهو أحد أبرز المطلوبين لانتمائه إلى عصابة سلب، ومشاركته في إطلاق النّار أثناء تنفيده عمليّة سرقة؛ ما أدّى إلى وفاة أحد المواطنين بتاريخ 15/2/2024".
قالت وكالة الأونروا، اليوم السبت، إن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على رفح تدفع النازحين إلى الفرار إلى وسط قطاع غزة.
استقبل الرئيس سعد الحريري بعد ظهر اليوم في "بيت الوسط" وفدا كبيرا من قطاع الشباب والطلاب في "تيار المستقبل" في حضور الأمين العام للتيار أحمد الحريري.