بالفيديو - مشاهد من انفجار ٤ آب لم تعرض سابقاً يوثقها ناشط على موقع "اكس"

ثريد:
19 لقطة مرعبة من اماكن مختلفة للحظات حدوث انفجار مرفأ بيروب بلبنان💀💔 pic.twitter.com/E3yvDC7Fj7
— سيف ✎ (@diol2n) February 17, 2024
ثريد:
19 لقطة مرعبة من اماكن مختلفة للحظات حدوث انفجار مرفأ بيروب بلبنان💀💔 pic.twitter.com/E3yvDC7Fj7
4- اثناء مقابلة صحفية مع هذه الفتاه😱 pic.twitter.com/XIo3UByPkW
— سيف ✎ (@diol2n) February 17, 2024
4- اثناء مقابلة صحفية مع هذه الفتاه😱 pic.twitter.com/XIo3UByPkW
2- لقطة من زوايا متعدده من داخل احد المستشفيات pic.twitter.com/N9sZLY8w7Y
— سيف ✎ (@diol2n) February 17, 2024
2- لقطة من زوايا متعدده من داخل احد المستشفيات pic.twitter.com/N9sZLY8w7Y
3- الحمد لله دخلوا البيت في اخر لحظة pic.twitter.com/tu5A2n4t4r
— سيف ✎ (@diol2n) February 17, 2024
3- الحمد لله دخلوا البيت في اخر لحظة pic.twitter.com/tu5A2n4t4r