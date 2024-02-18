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محليات

حركة أمل شيّعت 3 شهداء في النبطية.. قبيسي: لم ولن نبخل بأي تضحية من أجل حماية لبنان

2024-02-18 | 06:48
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حركة أمل شيّعت 3 شهداء في النبطية.. قبيسي: لم ولن نبخل بأي تضحية من أجل حماية لبنان
حركة أمل شيّعت 3 شهداء في النبطية.. قبيسي: لم ولن نبخل بأي تضحية من أجل حماية لبنان

حركة أمل شيّعت 3 شهداء في النبطية.. قبيسي: لم ولن نبخل بأي تضحية من أجل حماية لبنان

شيّعت حركة أمل شهداءها علي عيسى، محمد سعيد وقاسم برو بمأتم شعبي وجماهيري وحركي حاشد شارك فيه الالاف في باحة مدينة النبطية بحضور نائب رئيس حركة امل هيثم جمعة، أعضاء هيئة الرئاسة في الحركة رئيس مكتبها السياسي جميل حايك، النائب قبلان قبلان و خليل حمدان، و النواب ايوب حميد، هاني قبيسي، علي حسن خليل، علي خريس، أشرف بيضون، ناصر جابر، محمد خواجة  وقاسم هاشم، إمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق، المسؤول الثقافي المركزي في حركة أمل سماحة مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله، المسؤول التنظيمي المركزي يوسف جابر وأعضاء من الهيئة التنفيذية والمكتب السياسي، المسؤول التنظيمي لإقليم الجنوب في الحركة نضال حطيط وأعضاء قيادة الإقليم ووفود من قيادات اقاليم الحركة في جبل عامل وبيروت وجبل لبنان والبقاع، الاستاذ محمد قانصو ممثلا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، وفد من قيادة حزب الله، وسام قانصو ممثلا الحزب السوري القومي الإجتماعي،  رئيس اتحاد بلديات الشقيف محمد جميل جابر وقيادات حركية وكشفية وفعاليات سياسية ودينية وبلدية وإختيارية وإجتماعية وأمنية وعسكرية وكشفية وجمعيات أهلية، لفيف من العلماء وحشود شعبية من أبناء قرى محافظة النبطية والقرى المجاورة ووفود من مختلف المناطق اللبنانية.
إستهلت مراسم التشييع بإداء التحية والقسم، ثم آي من الذكر الحكيم والنشيدين الوطني اللبناني وحركة امل عزفتهما الفرقة الموسيقية لكشافة الرسالة الاسلامية.
بعدها القى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي كلمة رئيس حركة امل نبيه بري استهلها بالتنويه بمناقبية الشهداء ودورهم في الدفاع عن الجنوب ولبنان.
وقال قبيسي في كلمته: "لآلة القتل والإجرام في غزة والجنوب نقول "حسبنا اللهونعم الوكيل"  ثلاثة اقمار ارتقوا من تلال الجنوب دفاعاً عن الجنوب وعن لبنان على نهج الامام الصدر  الذي علمنا ان طريق العزة والكرامة وحماية الوطن وسيادته والدفاع عن ترابه معمد بالدماء والشهداء".
وأضاف إن "العالم كله متآمر على فلسطين وقضيتها العادلة، لا أحد يحرك ساكناً لوقف هذا التآمر على فلسطين وشعوب المنطقة، فمهما إشتد هذا التآمر سوف نستمر على هذا النهج متمسكين به مؤمنيين بأن الوحدة الوطنية هي أفضل وجوه الحرب مع العدو الاسرائيلي".
وتابع قبيسي "نحن لا نريد لبنان الا الخير تعالوا نجتمع على قضية واحدة وننبذ الطائفية ونلتقي على كلمة سواء". 
وختم قبيسي أنه "لم ولن نبخل بأي تضحية من اجل حماية لبنان وعلى الدولة مسؤولية تعزيز الجيش عديداً وعتاداً وتعزيز صمود ابناء الجنوب فالمعادلة الوحيدة التي تحمي لبنان هي ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة".
بعدها أمّ الصلاة على الجثامين إمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق.
حركة أمل شيّعت 3 شهداء في النبطية.. قبيسي: لم ولن نبخل بأي تضحية من أجل حماية لبنان

محليات

النبطية

هاني قبيسي

حركة أمل

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