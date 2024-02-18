الحريري غادر بيروت .. "كما كنا سوا سنبقى وسأكون الى جانبكم اينما كنت"



صدرعن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري البيان التالي:

غادر الرئيس سعد الحريري بيروت , وتوجه بالشكر والامتنان لعشرات الاف الاوفياء الذين اتوا من مختلف المناطق اللبنانية ومن العاصمة بيروت , للمشاركة في احياء ذكرى جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.

وجدد الرئيس الحريري دعوة الجميع وخاصة اهل الوفا للحفاظ على البلد وقال: كما كنا سوا سنبقى وسأكون الى جانبكم اينما كنت.

وفي الختام عبر الرئيس الحريري عن أسفه لعدم تمكنه من لقاء جميع الوفود بسبب ضيق الوقت , واعرب عن امله لقاء الجميع في وقت ليس ببعيد.