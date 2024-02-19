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محليات

هل من زيارة مرتقبة لـ هوكشتاين؟ مصادر دبلوماسية ترد عبر "اللواء"

2024-02-19 | 01:30
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هل من زيارة مرتقبة لـ هوكشتاين؟ مصادر دبلوماسية ترد عبر &quot;اللواء&quot;
هل من زيارة مرتقبة لـ هوكشتاين؟ مصادر دبلوماسية ترد عبر "اللواء"

جاء في صحيفة "اللواء":

كشفت مصادر دبلوماسية أن المستشار الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين أكد أمام من التقاهم مؤخرا، أنه لن يزور لبنان قريبا، لاستئناف مهمته لوضع اللمسات النهائية على اتفاق التهدئة والترتيبات الامنية المرتكزة على تنفيذ القرار الدولي ١٧٠١، بالتزامن والتوازي بين حزب الله والدولة اللبنانية وإسرائيل، والتشاور حول خلاصة الاتصالات مع الجانب الاسرائيلي بخصوص ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل والمراحل التي قطعتها. وقالت المصادر إن الخلافات المتبقية بين الطرفين اصبحت محصورة في موضوع مزارع شبعا والنقطة B2 قرب الناقورة.

وأشارت المصادر عبر صحيفة "اللواء"، الى أن استئناف هوكشتاين مهمته في لبنان حاليا، ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة لن يعطي النتائج المرجوة، بل يؤدي إلى اضاعة الوقت سدى، والدوران في الحلقة المفرغة.

ولفتت المصادر إلى أن هوكشتاين يأخذ بعين الاعتبار هواجس ومطالب الطرفين المؤثرين، لاسيما بموضوع عودة السكان على جانبي الحدود، نقاط الانسحاب، تمركز الجيش اللبناني والمنطقة الآمنة.

هل من زيارة مرتقبة لـ هوكشتاين؟ مصادر دبلوماسية ترد عبر "اللواء"

محليات

آموس هوكشتاين

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