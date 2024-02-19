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محليات

مبادرة مخزومي مستمرة: خريطة طريق تتضمن بعض الحلول الممكنة لتخفيف معاناة المواطنين

2024-02-19 | 04:00
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مبادرة مخزومي مستمرة: خريطة طريق تتضمن بعض الحلول الممكنة لتخفيف معاناة المواطنين
مبادرة مخزومي مستمرة: خريطة طريق تتضمن بعض الحلول الممكنة لتخفيف معاناة المواطنين

استكمالًا للمبادرة التي أطلقها النائب فؤاد مخزومي في جولته على عواصم القرار الأوروبية والتي بدأها العام الماضي، زار وفد نيابي العاصمة البريطانية لندن بدعوة رسمية من الحكومة، حاملين معهم ملفات تسلط الضوء على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على الساحة الداخلية.

ضمّ الوفد النواب فؤاد مخزومي، الياس حنكش، أديب عبد المسيح، بلال الحشيمي، غسان حاصباني، وضاح الصادق، راجي السعد، إيهاب مطر، فيصل الصايغ، مارك ضو، نعمة افرام وندى البستاني.

الوفد سيقدم خريطة طريق تتضمن بعض الحلول الممكنة والسبل الآيلة إلى التخفيف من معاناة المواطنين على الصعد كافة، والتي يأتي في مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تشرع في تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي والتي تعيد وضع لبنان على السكة الصحيحة.

في حين استهل الوفد اجتماعاته بلقاء أعضاء الجالية اللبنانية في لندن بحضور حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، وقد تطرق النقاش إلى مسألة أموال المودعين والوضع العام في لبنان إضافة إلى الأوضاع على الحدود الجنوبية وانعكاساتها على أمن لبنان واستقراره.

وأكد منصوري أن مسألة إعادة أموال المودعين ترتبط بعدة نقاط أبرزها المحاسبة وإعادة هيكلة المصارف والقيام بإصلاحات هيكلية في الدولة.

كما يعقد الوفد عدة لقاءات رسمية يبدأها اليوم أبرزها في وزارة الخارجية ومجلس العموم البريطاني

مبادرة مخزومي مستمرة: خريطة طريق تتضمن بعض الحلول الممكنة لتخفيف معاناة المواطنين

محليات

مخزومي

فؤاد مخزومي

مبادرة مخزومي

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