علي حمية: الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني والشعب اللبناني يقومون بالدفاع عن لبنان







أكد وزير النقل و الأشغال العامة علي حمية ومن داخل قاعة المؤتمرات في جنيف ان لبنان لديه سيادة واستقلال وكرامة حتى آخر شبر من أرضه وقد وصف الإسرائيلي انه عدو ليتردد صداها في اروقة الأمم المتحدة وذلك بعد أن أدلى بمداخلة محض تقنية فيما يخص الطرقات وسلامتها فما كان من موفد إسرائيل الا ان عبّر بمداخلة سياسية لا تمت بأعمال المؤتمر بأي صلة

اما بالعودة إلى مداخلة الوزير حمية فمما قاله :

"أنا تحدثت عن طرقات لبنان ، وبما انو الحديث صار بواقع سياسي ، فنحن بالنسبة لنا ، فإن لبنان هو دولة ذات سيادة على أرضه ١٠٤٥٢ كم مربع ، وإسرائيل هي *عدو احتلت لبنان وما زالت تحتل جزء من أراضي لبنان وبالتالي الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني والشعب اللبناني يقومون بالدفاع عن لبنان وعن كل شبر من لبنان ، لبنان بلد ذات سيادة ، وموضوع لبنان هو موضوع اساسي في منطقة الشرق الاوسط ، فاقتضى التوضيح بناءً على ما تقدم به أحدهم وشكرًا "