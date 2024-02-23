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نجيب ميقاتي: أبلغتت الوزراء عن تأجيل الجلسة الى وقت لاحق
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زياد حواط تعليقاً على انفاق سد جنة : لم اتبنّ ولا بأي لحظة وجود أسلحة داخل الانفاق ولكن ...
2024-02-23 | 05:40
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زياد حواط تعليقاً على انفاق سد جنة : لم اتبنّ ولا بأي لحظة وجود أسلحة داخل الانفاق ولكن ...
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