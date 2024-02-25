بالصور - غارة اسرائيلية تستهدف شاحنة بين النقطة الرابعة والحيدري في سوريا

كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر منصة "إكس": "وقفت ‫الكويت‬ إلى جانب لبنان وشعبه في أحلك الظروف وساندته ليس فقط انطلاقاً من مبدأ الأخوة وعلاقة دولتين عربيتين شقيقتين، بل انطلاقاً من عاطفة شخصية من أمرائها وشعبها للبنانيين كانت ولا تزال.