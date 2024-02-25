بالصور - غارة اسرائيلية تستهدف شاحنة بين النقطة الرابعة والحيدري في سوريا

غارة اسرائيلية تستهدف شاحنة بين النقطة الرابعة والحيدري في سوريا ومعلومات عن سقوط شهداء pic.twitter.com/he7vL4DYZt
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 25, 2024
غارة اسرائيلية تستهدف شاحنة بين النقطة الرابعة والحيدري في سوريا ومعلومات عن سقوط شهداء pic.twitter.com/he7vL4DYZt
كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر منصة "إكس": "وقفت الكويت إلى جانب لبنان وشعبه في أحلك الظروف وساندته ليس فقط انطلاقاً من مبدأ الأخوة وعلاقة دولتين عربيتين شقيقتين، بل انطلاقاً من عاطفة شخصية من أمرائها وشعبها للبنانيين كانت ولا تزال.
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