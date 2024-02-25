الحاج حسن: لا وقف للعمليات جنوباً قبل وقف العدوان على غزة

أكد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النيابي حسين الحاج حسن، "تصميم اللبنانين على عدم قدرة العدو الاسرائيلي ان ياخذ بالسياسة او المراوغة او بالضغط والتهويل، ما لم يستطع ان ياخذه بالحق، أو ان يغير المعادلات، او ان يصنع المعادلات ومن يثبت المعادلات هو المقاومة".



ولفت الحاج حسن، إلى أن "كثير من الوسطاء طرحوا موضوع الحدود الجنوبية، ونحن قلنا أن موضوع الحدود الجنوبية لا بحث فيه قبل العدوان على غزة"، مشدداً على أنه "في سياق العمليات، المقاومة اليوم قامت بعدد من العمليات، ولا وقف للعمليات قبل وقف العدوان على غزة، ودعما للشعب المظلوم في غزة قائم ومستمر في لبنان وسوريا والعراق واليمن وفي كل محور المقاومة".