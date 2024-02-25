بالفيديو والصور - حجم الدمار الذي خلفته الغارة الاسرائيلية مساء أمس على منزل في بلدة الضهيرة

بالفيديو - حجم الدمار الذي خلفته الغارة الاسرائيلية مساء أمس على منزل في بلدة الضهيرة