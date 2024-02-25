بالفيديو والصور - حجم الدمار الذي خلفته الغارة الاسرائيلية مساء أمس على منزل في بلدة الضهيرة

حجم الدمار الذي خلفته الغارة الاسرائيلية مساء أمس على منزل في بلدة الضهيرة pic.twitter.com/U86y8X7W2s
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 25, 2024
حجم الدمار الذي خلفته الغارة الاسرائيلية مساء أمس على منزل في بلدة الضهيرة pic.twitter.com/U86y8X7W2s
كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر منصة "إكس": "وقفت الكويت إلى جانب لبنان وشعبه في أحلك الظروف وساندته ليس فقط انطلاقاً من مبدأ الأخوة وعلاقة دولتين عربيتين شقيقتين، بل انطلاقاً من عاطفة شخصية من أمرائها وشعبها للبنانيين كانت ولا تزال.
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