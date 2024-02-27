أوضاع "الأونروا" على طاولة جعجع: لإستمرار مهامها!

بعد أن رحّب جعجع بالدور الذي تقوم به الأونروا في لبنان لجهة تغطيتها ناحية إنسانية لا يغطيها أي فريق آخر، استغرب "إتجاه البعض إلى إيقاف عمل هذه المنظّمة التي من الواجب والأهمية الحفاظ على استمرارية نشاطها في تأمين الإستقرار وترسيخ حق الفلسطينيين بالعودة إلى بلدهم، ولا سيّما في خضم تعاظم الحديث عن ضرورة قيام دولة فلسطينيّة."

واذ دعا الجميع في لبنان وأولهم الحكومة اللبنانية إلى العمل على توضيح أهمية استمرار مهام الأونروا في لبنان، لما في ذلك من مصلحة له، أكد جعجع لكلاوس "دعم القوات، وعن قناعة، لهذا التوجّه وسعيها لبلورة هذه المسألة."