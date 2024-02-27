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محليات

أوضاع "الأونروا" على طاولة جعجع: لإستمرار مهامها!

2024-02-27 | 02:46
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أوضاع &quot;الأونروا&quot; على طاولة جعجع: لإستمرار مهامها!
أوضاع "الأونروا" على طاولة جعجع: لإستمرار مهامها!

عرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب مع المديرة العامة لشؤون الأونروا في لبنان الدكتورة دوروثي كلاوس لآخر التطورات على صعيد لبنان والمنطقة ولا سيّما الأمور المتعلقة بـ"الأونروا"، في حضور المسؤول في جهاز العلاقات الخارجية مارك سعد.

بعد أن رحّب جعجع بالدور الذي تقوم به الأونروا في لبنان لجهة تغطيتها ناحية إنسانية لا يغطيها أي فريق آخر، استغرب "إتجاه البعض إلى إيقاف عمل هذه المنظّمة التي من الواجب والأهمية الحفاظ على استمرارية نشاطها في تأمين الإستقرار وترسيخ حق الفلسطينيين بالعودة إلى بلدهم، ولا سيّما في خضم تعاظم الحديث عن ضرورة قيام دولة فلسطينيّة."

واذ دعا الجميع في لبنان وأولهم الحكومة اللبنانية إلى العمل على توضيح أهمية استمرار مهام الأونروا في لبنان، لما في ذلك من مصلحة له، أكد جعجع لكلاوس "دعم القوات، وعن قناعة، لهذا التوجّه وسعيها لبلورة هذه المسألة."

أوضاع "الأونروا" على طاولة جعجع: لإستمرار مهامها!

محليات

الأونروا

سمير جعجع

القوات اللبنانية

الحكومة اللبنانية

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