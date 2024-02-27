بالفيديو - حادثة في البترون... كونتاينر يسقط ويجتاح أطفالاً!

وأضافت، "كونتاينر يسقط من شاحنة ويجتاح أطفالاً في مدرسة العائلة المقدسة البترون".
كارثة على مفرق الريجي بالبترون. كونتاينر يسقط من شاحنة ويجتاح أطفالاً في مدرسة العائلة المقدسة البترون pic.twitter.com/fbSAS9WMkJ
— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) February 27, 2024
كارثة على مفرق الريجي بالبترون. كونتاينر يسقط من شاحنة ويجتاح أطفالاً في مدرسة العائلة المقدسة البترون pic.twitter.com/fbSAS9WMkJ
صدر عن حزب الله البيان التالي:
معادلة جديدة للمعركة.. محمد علوش: هذا ما تبلغه ميقاتي والحزب سليتزم بالهدنة
لمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري لأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مهنئاً بالمناسبة، وجاء في نص البرقية: