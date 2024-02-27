للمرة الثانية اليوم .. حزب الله يستهدف قاعدة ميرون للتحكم والسيطرة والمراقبة الجوية بدفعة من صواريخ ضد الدروع





بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على الاعتداءات الاسرائيلية على القرى والمناطق الجنوبية، ‌‎استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند ‏الساعة 15:45‌‎ ‎من بعد ظهر يوم الثلاثاء 27-02-2024 للمرة الثانية قاعدة ميرون للتحكم والسيطرة والمراقبة الجوية بدفعة من صواريخ ضد الدروع ما أدى الى اصابة قسم من تجهيزاتها ومعداتها الفنية والتجسسية وتدميرها بالكامل.