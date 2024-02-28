بالفيديو والصور - غارة اسرائيلية على منزل في بنت جبيل

مراسل #الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على احد المنازل في بنت جبيل ولم تُسجل اصابات @farhat_muhamad1 pic.twitter.com/qTBhDxvxqq
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) February 28, 2024
مراسل #الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على احد المنازل في بنت جبيل ولم تُسجل اصابات @farhat_muhamad1 pic.twitter.com/qTBhDxvxqq
اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان إلحاقاً ببياناتها السابقة ولا سيما بتاريخ 30/11/2023، بأنها "تتابع عملية تحصيل قِيم استهلاك الكهرباء من مخيمات النازحين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية، ضمن إطار تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، حيث تشهد خضوع مخيمات جديدة لهذه العملية في كل أسبوع، وقد شملت مؤخراً مخيمات النازحين السوريين في مناطق مرجعيون، جب جنين، بعلبك، راس بعلبك، الهرمل، وحلبا".
تصريح النائب عدنان طرابلسي عقب انتهاء اللقاء بين كتلتي الاعتدال الوطني والوفاق والوطني في بيروت