بعد الزيادات التي أقرتها الحكومة... هكذا ستصبح الرواتب!

1- يتلقى العسكريون الذين في الخدمة ثلاث رواتب إضافية، مما يجعل إجمالي ما يحصلون عليه تسع رواتب شهريًا.
2- يتلقى المتقاعدون ثلاث رواتب إضافية، مما يجعل إجمالي ما يحصلون عليه تسع رواتب شهريًا.
3- يتلقى الإداريون راتبين إضافيين، مما يجعل إجمالي ما يحصلون عليه تسع رواتب شهريًا.
4- يتم تقديم مكافأة شهرية للموظفين وفقًا لمعايير إنتاجية محددة.
5- يتم تقديم بدل حضور يومي للموظفين بواقع 8 - 16 صفيحة بنزين، لكل يوم عمل وبحد أقصى 14 يوم عمل في الشهر مع شرط عدم التغيب.
6- تبلغ تكلفة الرواتب شهريًا 10700 مليار ليرة لبنانية.
7- تبلغ التكلفة الإضافية للخطة 2900 مليار ليرة لبنانية.