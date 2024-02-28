بعد الزيادات التي أقرتها الحكومة... هكذا ستصبح الرواتب!

خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السراي الحكومي تم اقرار الخطة التالية:





1- يتلقى العسكريون الذين في الخدمة ثلاث رواتب إضافية، مما يجعل إجمالي ما يحصلون عليه تسع رواتب شهريًا.

2- يتلقى المتقاعدون ثلاث رواتب إضافية، مما يجعل إجمالي ما يحصلون عليه تسع رواتب شهريًا.

3- يتلقى الإداريون راتبين إضافيين، مما يجعل إجمالي ما يحصلون عليه تسع رواتب شهريًا.

4- يتم تقديم مكافأة شهرية للموظفين وفقًا لمعايير إنتاجية محددة.

5- يتم تقديم بدل حضور يومي للموظفين بواقع 8 - 16 صفيحة بنزين، لكل يوم عمل وبحد أقصى 14 يوم عمل في الشهر مع شرط عدم التغيب.

6- تبلغ تكلفة الرواتب شهريًا 10700 مليار ليرة لبنانية.

7- تبلغ التكلفة الإضافية للخطة 2900 مليار ليرة لبنانية.