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محليات

حبيب عرض مع بري تدابير مصرف الإسكان لتعزيز موارده

2024-02-29 | 02:29
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حبيب عرض مع بري تدابير مصرف الإسكان لتعزيز موارده
حبيب عرض مع بري تدابير مصرف الإسكان لتعزيز موارده

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة.

وعرض حبيب خلال اللقاء، بحسب بيان، الخطوات التي يقوم بها مصرف الإسكان لتعزيز موارده المالية من أجل تأمين استمرارية إعطاء القروض بالليرة اللبنانية والدولار الأميركي للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ولا سيما قرض "الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية" البالغ 50 مليون دينار كويتي، الذي سيحصل عليه مصرف الإسكان في حزيران المقبل وسيُدفع على مدى خمس سنوات، على أن يُخصّص لذوي الدخل المحدود ما قيمته 50 ألف دولار ولذوي الدخل المتوسط 40 ألف دولار.

كذلك أطلع حبيب برّي على الاتصالات الجارية مع "صندوق أبو ظبي للتنمية" للحصول على قرض ثانٍ، بعدما حصل المصرف قبل عشرين عاماً على قرض بقيمة 30 مليون دولار. 

وأمل  طرح الموضوع على مجلس الوزراء للحصول على تفويض جديد في هذا الموضوع لتعبيد الطريق نحو الحصول على هذا القرض المأمول. كذلك أكد العمل في اتجاه الصناديق العربية الأخرى لتوفير المزيد من القروض الإسكانية.

أضاف البيان: "من جهته، أثنى برّي على "الجهود التي يبذلها مصرف الإسكان لدعم ذوي الدخل المحدود والمتوسط في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمرّ بها لبنان، مبدياً كل دعم للخطوات التي يقومون بها لتعزيز مصادر التمويل في سبيل تأمين مزيد من القروض الإسكانية للبنانيين"، شاكراً جهوده في هذا المجال".
حبيب عرض مع بري تدابير مصرف الإسكان لتعزيز موارده

محليات

نبيه بري

أنطوان حبيب

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