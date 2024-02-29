الجميّل يستقبل وفداً من رتباء متقاعدي قوى الأمن الداخلي

كتب النائب ابراهيم كنعان أن "ما تمّ إقراره امس للقطاع العام حوافز وليس زيادة رواتب كما اوحى فولكلور "حكومة اللامسؤولية" اي مساعدة لا تدخل في اساس الراتب وكنا قد أبقينا في لجنة المال مبلغ ٢٩ الف مليار ليرة في احتياطي الموازنة لهذه الحوافز".