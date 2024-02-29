عباس ابراهيم: على الحكومة إعادة النظر في حقوق العسكريين

كتب اللواء عباس إبراهيم على صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "لم يبخل العسكريون يوماً بحياتهم في سبيل الذود عن وطنهم، وقد أفنوا أعمارهم في المآسي التي لم تفارق حياتهم المهنية وصولاً إلى تقاعدهم أملاً في مستقبل أفضل، ولم يتوقّعوا يوماً أن تتخلى دولتهم عنهم بعد أن يبلغوا سن التقاعد كما يحصل اليوم، وهم الذين لم يتخلّوا عنها يوماً. معيب ما نراه اليوم من إهمال ولامبالاة بحياتهم وحقوقهم".