اندلاع حريق داخل أنبوب من النفط الخام على طريق المنية البحرية في الشمال .. والنار التهمت مخيّماً للنازحين السوريين





إندلع حريق داخل أنبوب من النفط الخام على طريق المنية البحرية في الشمال، والتهمت النيران مخيّماً للنازحين السوريين وعدداً من المشاتل الزراعيّة، كما غطّى الدخان الأسود أجواء المنطقة.