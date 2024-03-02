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إعلام العدو: إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان تجاه موقع في "هار دوف"
2024-03-02 | 09:02
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إعلام العدو: إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان تجاه موقع في "هار دوف"
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