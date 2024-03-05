قوى الأمن عممت صورة قاصر مفقودة غادرت منزل ذويها في ضهور المنية ولم تعد

قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، خلال المنتدى العربي للتنمية المستدامة، "يسعدني أن أكون بينكم اليوم لمناسبة انعقاد "المنتدى العربي للتنمية المستدامة" الذي يحمل هذا العام شعار"العمل من أجل الاستدامة والسلام"، ويسرني بداية أن اجدد اعتزازنا بأن يحتضن لبنان منظمة الاسكوا واحيي الدكتورة رولا دشتي الأمينة التنفيذيّة للأسكوا،على ما تبذله من جهود بناءة على رأس هذه اللجنة لدعم جهود التنمية في بلداننا عموماً ولبنان خصوصاً".

