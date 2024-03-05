قوى الأمن عممت صورة قاصر مفقودة غادرت منزل ذويها في ضهور المنية ولم تعد
عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة: شهد فواز خرما (من مواليد عام 2006، لبنانيّة)، الّتي غادرت بتاريخ 2024-03-01، منزل ذويها الكائن في محلّة ضهور المنية؛ ولم تَعُد لغاية تاريخه".
وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوها ولديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكانها، "الاتّصال بفصيلة المنية في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم 462094-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".