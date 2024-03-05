النائب الياس جرادة لـ #هنا_بيروت: لا خلاف بين الإدارتين الإسرائيلية والأميركية ولكن هناك ضغط من الرأي العام والإدارة الأميركية لو أرادت الضغط على إسرائيل فليست بحاجة الى إنزال المساعدات جويا