موقف لبنان في اجتماع منظمة التعاون الاسلامي: ندين الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على لبنان







شارك لبنان في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لبحث العدوان الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، والذي عقد في المملكة العربية السعودية، وقد تمثّل بالأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير هاني الشميطلّي وانضمّ إليه قنصل لبنان العام في جدّه وليد منقاره، حيث أكد الوفد تمسّك لبنان بتطبيق القرار ١٧٠١ ووحوب إلزام إسرائيل بتطبيقه.

وصدر قرار عن الاجتماع حول الوضع في فلسطين احتوى على فقرة تضمّنت إدانةً للاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على لبنان وعن دعمه في حقّه المشروع لاستعادة الاراضي التي ما زالت تحتلّها اسرائيل ووجوب انسحابها الى ما وراء حدوده المعترف بها دوليا اضافة الى وقف خرقها لسيادته و تكثيف الضغوط للجم النوايا الاسرائيلية بشن حرب واسعة عليه