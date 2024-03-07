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محليات

قوى الأمن: توقيف أفراد عصابة سرقة دراجات آلية في فرن الشباك

2024-03-07 | 03:06
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قوى الأمن: توقيف أفراد عصابة سرقة دراجات آلية في فرن الشباك
قوى الأمن: توقيف أفراد عصابة سرقة دراجات آلية في فرن الشباك

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي - شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

نتيجة العمليات النّوعيّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات سرقة الدّراجات الآليّة في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول عصابة تنشط بسرقة الدّراجات الآليّة من محلّة فرن الشّبّاك ومحيطها.

على أثر ذلك، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّاتهم، وهم كلٌّ من: ح. ز. (مواليد عام 2007، لبناني) م. ز. (مواليد عام 2007، لبناني) خ. ع. (مواليد عام 2007، لبناني)

بتاريخ 4-3-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهم، بالجرم المشهود، في محلّة فرن الشّبّاك  الـ "سيتي سنتر"، في أثناء قيامهم بتنفيذ عملية سرقة دراجة من المحلّة، تم ضبطها. كما تم ضبط دراجة أخرى نوع "سويت" لون أسود من دون لوحات بحوزة الأوّل والثّاني، وسيّارة نوع "مرسيدس" لون أسود بحوزة الثّالث. وعُثِرَ على أدوات تستخدم في عمليات السّرقة: (قناع، قفّاز، مبلغ مالي وأجهزة خلويّة).

بالتّحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِبَ إليهم لجهة قيامهم بتنفيذ عشرات عمليات سرقة دراجات آليّة من فرن الشباك ومحيطها، وبيعها لأحد الأشخاص في محلّة صحراء الشّويفات، العمل جارٍ لتوقيفه.

أجري المقتضى القانوني في حقّهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً إشارة القضاء المختص.
قوى الأمن: توقيف أفراد عصابة سرقة دراجات آلية في فرن الشباك

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