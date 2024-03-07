دار الفتوى: التماس هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الأحد المقبل

أعلنت ​دار الفتوى​ في الجمهوريّة اللّبنانيّة، أنّ "التماس هلال ​شهر رمضان​ المبارك لعام 1445هـ، سيتمّ التّحرّي عنه بعد غروب شمس يوم الأحد 29 شعبان 1445هـ، الموافق 10 آذار 2024، استنادًا إلى الحديث النّبوي الشّريف "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته".