دار الفتوى: التماس هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الأحد المقبل
أعلنت دار الفتوى في الجمهوريّة اللّبنانيّة، أنّ "التماس هلال شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، سيتمّ التّحرّي عنه بعد غروب شمس يوم الأحد 29 شعبان 1445هـ، الموافق 10 آذار 2024، استنادًا إلى الحديث النّبوي الشّريف "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ عبد اللطيف دريان سيجري اتصالات ومشاورات بعد غروب هذا اليوم، مع كبار العلماء والمفتين ووزراء الأوقاف الإسلاميّة في البلدان العربيّة، للتثبّت من رؤية الهلال".