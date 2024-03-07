على خلفية ما كشفه الصحافي هادي الامين في فقرة "رادار" .. مدعي عام التمييز يطلب من اللواء صليبا ارسال لائحة بالمطلوبين في نظارته

على خلفية ما كشفه الزميل هادي الامين في فقرة "الرادار" ضمن نشرة اخبار الجديد عن وجود موقوفين محظيين في نظارات امن الدولة خلافا لقانون تنظيم السجون، ومن بينهم مدير مكتب الوزير سليم جريصاتي المدعو داني الرشيد وشقيقه الياس الذي يحمل هاتفاً في النظارة، وجه مدعي عام التمييز بالوكالة جمال الحجار كتابا الى المديرية العامة لامن الدولة طلب فيه ارسال لائحة بجميع الموقوفين في نظاراتهم، وبناء على الرد طلب الحجار من مدير عام امن الدولة طوني صليبا التنسيق مع مديرية قوى الامن الداخلي بغية نقل الموقوفين لديهم الى السجون بالسرعة الممكنة، واعلامه بالنتيجة.