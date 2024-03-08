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محليات

الاخبار: مهمة هوكشتاين مجمّدة .. لن يعود إلا بعد إقرار الهدنة

2024-03-08 | 01:54
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الاخبار: مهمة هوكشتاين مجمّدة .. لن يعود إلا بعد إقرار الهدنة
الاخبار: مهمة هوكشتاين مجمّدة .. لن يعود إلا بعد إقرار الهدنة

قالت مصادر رسمية لصحيفة "الأخبار" إن الموفد الأميركي عاموس هوكشتين جمّد مهمته وقرّر العودة إلى بلاده واستدعى مساعده الذي أبقاه في بيروت لمتابعة الاتصالات، بعدما بدا أن مفاوضات التهدئة في غزة وصلت إلى طريق مسدود.

  وأضافت المصادر أن المبعوث الأميركي "لن يعود إلا بعد إقرار الهدنة، لأنه لم يحصل على جواب عمّا إذا كانت المقاومة ستوقف عملياتها في حال أعلنت إسرائيل هدنة من طرف واحد، أو في حال صدر قرار عن مجلس الأمن في هذا الشأن".

 وقالت مصادر متابعة إن "مبادرة هوكشتين فرطت عملياً مع الأنباء عن انهيار مفاوضات القاهرة"، مشيرة إلى أن "بيت القصيد في المبادرة هو عودة المستوطنين إلى شمال فلسطين المحتلة، فيما بقية البنود، كنشر الجيش وغيره، لزوم ما لا يلزم".

كما قالت مصادر مطّلعة إن "مهلة 15 آذار" تأتي في سياق "النمط الفاشل من الحرب النفسية التي تشارك فيها جهات غربية على المقاومة وبيئتها"، عبر الإيحاء بضيق الوقت قبل الوصول إلى حرب مفتوحة، وإلى أن حزب الله الذي لا يريد حرباً ليس أمامه تفادياً لهذا السيناريو إلا إظهار قدر من المرونة والتنازل.

وأشارت إلى أن "هذا الرهان ينطوي على أكثر من إشكالية. فحزب الله لا يريد حرباً، ولكن ليس بأي ثمن، ولا يعني ذلك أن يغضّ النظر عن مستوى اعتداءات العدو وعمقها".

 ولفتت إلى أن العدو نفسه أيضاً انكشف حجم حرصه على تجنّب حرب مفتوحة رغم لجوئه إلى مستويات أعلى من التصعيد. ولذلك لا تزال هذه الحرب مؤطّرة جغرافياً مع بعض الاستثناءات التي لها سياقاتها.

الاخبار: مهمة هوكشتاين مجمّدة .. لن يعود إلا بعد إقرار الهدنة

محليات

هوكشتاين

الانتخابات الرئاسية

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