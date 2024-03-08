الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

ماذا في اسرار الصحف؟

2024-03-08 | 00:20
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ماذا في اسرار الصحف؟
ماذا في اسرار الصحف؟

ماذا في اسرار الصحف؟

النهار

 

بعدما تبين وجود عدد من الموقوفين في مراكز للمديرية العامة لأمن الدولة بشكل مخالف للقانون، ولحماية بعض المحظيين ومنهم اخيرا مستشار المدير العام، طلب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار في كتاب الى اللواء انطوان صليبا نقل جميع الموقوفين من النظارات التابعة للمديرية وعددهم ٦٩ موقوفاً الى السجون التابعة لمديرية قوى الأمن الداخلي.

 

أوضح قاضي الأمور المستعجلة في جديدة المتن رالف كركبي أنه استند في قرار ادخال القمح المشكوك في صلاحيته الى الاسواق، الى تقرير اعده نقيب الكيميائيين في لبنان الخبير الدكتور جهاد عبود، علماً ان الاخير بادر الى الاتصال في اليومين الماضيين بوسائل الاعلام دفاعاً عن تقريره واتهم المعترضين بالسعي الى تشويه صورته.

 

بعد نشره وثيقة عن تحويل ابنة مصرفي كبير الأموال الى الخارج، سارع أحد المواقع الى حذف الخبر سريعاً.

 

******

 

الجمهورية

 

لوحِظ استمرار حملة انتقاد من فريق سياسي على سياسة حليف سابق بعد ساعات من لقاءٍ مهم .

 

قال سفير عربي بارز انّ سياسة تقطيع الوقت وعدم المبادرة إلى اتخاذ قرارات حاسمة هي جريمة حقيقية.

 

أبدى مرجع حكومي سابق خشيته من عدم وجود معطيات جيوسياسية وقدرة داخلية على إنجاز استحقاق كبير في المدى المنظور.

 

******

 

اللواء

 

بات بحكم المؤكد أن دولة كبرى، تتصرف على خلفية السيطرة الكاملة على الملاحة في مفاصل البحر المتوسط المرتبطة بتواجد لفصائل مؤثرة في «المحور»!

 

فوجئ موظفون ومتقاعدون بتلاعب في البيانات المالية، التي تستخف بعقولهم، لجهة مواعيد التحويل الى المصارف، وقبض الرواتب ومعاشات التقاعد.

 

خلافاً لما يطفو على السطح، فالاتصالات لم تنقطع بين مرجعية روحية مسيحية وحزب بارز.

 

******

 

نداء الوطن

 

يعمد مرجع قضائي إلى توجيه «كتب ملاحظة» لبعض القضاة، ما ساهم في زيادة التوتر الذي يشوب أصلاً علاقته ببعض القضاة.

 

يتجه مكتب الإدعاء بوكالته عن أهالي شهداء وضحايا تفجير 4 آب إلى التقدم اليوم من النيابة العامة التمييزية بطلب استرجاع القرارات التي سبق واتخذها مدعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات.

 

تبيّن أنّ العناصر المطلوب تطويعهم في قوى الأمن الداخلي (عددهم 800) وفقاً لقرار مجلس الوزراء الأخير ليس بينهم سوى 8%من الطوائف المسيحية نظراً لسفر معظم الناجحين أو فقدانهم شروط التعيين، فضلاً عن وجود مئات طلبات التسريح، ومعظمها يعود إلى مسيحيين أيضاً.

 

******

 

البناء

 

قالت مصادر متابعة لمفاوضات القاهرة حول الحرب في غزة وفرص التوصل الى اتفاق ان البحث يدور في حلقة مفرغة لأن المقاربتين بعيدتان جدا عن نقطة وسط فالاحتلال ومن خلفه الأميركي يريدان تهدئة شهر رمضان للتخلص من مخاطر اشتعال الشارع الاسلامي في عواصم العالم اذا استمرت الحرب في رمضان ويسعيان الى مقايضة الحصول على الأسرى بأثمان بخسة لا تناسب المقاومة وتضحيات شعبها مثل المساعدات وعدد محدود من الأسرى الفلسطينيين بينما المقاومة تريد نهاية الحرب وفك الحصار وتحرير جميع الأسرى وكل من الطرفين يعتقد بقدرته عل الصمود في الحرب أكثر من الطرف الآخر.

 

قالت مصادر سياسية قريبة من حزب الله والتيار الوطني الحر ان زيارة قيادة حزب الله للرئيس العماد ميشال عون خلقت مناخا ايجابيا أعاد الأجواء الودية بين جمهور الطرفين وخفف حدة التوتر في النقاشات الخلافية التي يعترف بها الطرفان ولا وهم بزوالها سريعا لكن الطبيعي هو التساؤل عن مبرر منح بعض المتطرفين فرصة التخريب على العلاقة بين الطرفين وعن كيفية الحفاظ على مناخ ايجابي في بيئة المستقبل والاشتراكي تجاه الحزب ودوره في الجنوب واستعصاء تحقيق ذلك بين بيئة التيار وبيئة الحزب فالحوار تعبير عن وجود مقاربات مختلفة لكنه تعبير عن احترام هذا الاختلاف على خلفية تقدير ما يمثله كل طرف للآخر وما يمثل وطنيا.

ماذا في اسرار الصحف؟

محليات

اسرار

الصحف

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الاخبار: مهمة هوكشتاين مجمّدة .. لن يعود إلا بعد إقرار الهدنة
جنبلاط عرض للتطورات مع السفير القطري

اقرأ ايضا في محليات

جنبلاط لبايدن: لا جدوى من ارتجال موانئ وهمية او اسقاط حصص غذائية هزيلة وسط القصف المستمر لغزّة
04:42

جنبلاط لبايدن: لا جدوى من ارتجال موانئ وهمية او اسقاط حصص غذائية هزيلة وسط القصف المستمر لغزّة

جنبلاط لبايدن: لا جدوى من ارتجال موانئ وهمية او اسقاط حصص غذائية هزيلة وسط القصف المستمر لغزّة

04:42

جنبلاط لبايدن: لا جدوى من ارتجال موانئ وهمية او اسقاط حصص غذائية هزيلة وسط القصف المستمر لغزّة

جنبلاط لبايدن: لا جدوى من ارتجال موانئ وهمية او اسقاط حصص غذائية هزيلة وسط القصف المستمر لغزّة

امين سر تكتل الاعتدال الوطني النائب السابق هادي حبيش لـ #الجديد: بدأنا بفكرة المبادرة من عند الرئيس بري وستنتهي بايجابية ايضاً عنده وغداً سنضعه بجو اللقاءات التي حصلت
04:31

امين سر تكتل الاعتدال الوطني النائب السابق هادي حبيش لـ #الجديد: بدأنا بفكرة المبادرة من عند الرئيس بري وستنتهي بايجابية ايضاً عنده وغداً سنضعه بجو اللقاءات التي حصلت

امين سر تكتل الاعتدال الوطني النائب السابق هادي حبيش لـ #الجديد : بدأنا بفكرة المبادرة من عند الرئيس بري وستنتهي بايجابية ايضاً عنده فبري مفتاح مجلس النواب كما دعوات النواب معه وغداً سنضعه بجو اللقاءات التي حصلت

04:31

امين سر تكتل الاعتدال الوطني النائب السابق هادي حبيش لـ #الجديد: بدأنا بفكرة المبادرة من عند الرئيس بري وستنتهي بايجابية ايضاً عنده وغداً سنضعه بجو اللقاءات التي حصلت

امين سر تكتل الاعتدال الوطني النائب السابق هادي حبيش لـ #الجديد : بدأنا بفكرة المبادرة من عند الرئيس بري وستنتهي بايجابية ايضاً عنده فبري مفتاح مجلس النواب كما دعوات النواب معه وغداً سنضعه بجو اللقاءات التي حصلت

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024