إيران تطالب الأمم المتحدة بإسقاط عضوية إسرائيل من لجنة "المرأة"
دعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة إلى إخراج إسرائيل من لجنة "وضع المرأة" الأممية، وهي هيئة مكونة من 45 دولة مخصصة لتعزيز المساواة بين الجنسين، مبررة ذلك بما وصفته بالعدوان العسكري الإسرائيلي ضد النساء والفتيات في قطاع غزة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، عبر منصة "إكس"، أن "العالم يطالب بطرد [إسرائيل] من لجنة وضع المرأة، لقتلها آلاف النساء وارتكابها جرائم ضد الإنسانية من خلال التجويع المنظم للمدنيين، وخاصة النساء والأطفال، وإلحاق آلام نفسية وعاطفية شديدة بالأمهات اللاتي يشاهدن أطفالهن وهم يموتون ببطء".
وجاءت مطالبة وزارة الخارجية الإيرانية بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.