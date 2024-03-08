إيران تطالب الأمم المتحدة بإسقاط عضوية إسرائيل من لجنة "المرأة"

​دعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة إلى إخراج إسرائيل من لجنة "وضع المرأة" الأممية، وهي هيئة مكونة من 45 دولة مخصصة لتعزيز المساواة بين الجنسين، مبررة ذلك بما وصفته بالعدوان العسكري الإسرائيلي ضد النساء والفتيات في قطاع غزة.



