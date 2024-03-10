ماذا عن أحوال الطقس في أول أيام الصوم؟

وهذه لمحة عن أحوال الطقس في بداية هذا الأسبوع:

الاحد: الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ١٩ ساحلا وبين ٢ و ١٤ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على ال ١٠٠٠

الاثنين: مستقر ومشمس، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٤ و ١٦ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على ال ١٠٠٠

فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س؟

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لثلاثاء: مستقر ومشمس، والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٣ و ٢٤ ساحلا وبين ٦ و ٢٢ بقاعاً وبين ٨ و ١٩ على ال ١٠٠٠

فيما الرياح شرقية ليلاً وشمالية غربية ضعيفة نهارا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.