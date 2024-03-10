ناصر تعليقا على تعيينات الجامعة اللبنانية: تاريخ ملطخ من العار

كتب النائب حيدر ناصر عبر صفحته على منصة "فايسبوك" : تعميم تعيينات جامعية في سبت أسود حالك ، في جنح الظلام ، كأنه إقرار أن هذه التعيينات تحمل عار الخطيئة و الرذيلة و النميمة ... كما أُهديَ في السابق رأس يوحنا لأرزال البشر في ليلٍ ظالمٍ و حالك ، يقوم مستشارو "الليالي" بإعادة رسم تاريخ ملطخ من عار من جديد و لو هدموا الجامعة و من فيها لإرضاء أحقاد و مصالح شخصية ... و للحديث تتمة ... #إنها_البداية

