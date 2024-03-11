حزب الله لم يرد على مبادرة الإعتدال الرئاسية... "الجمهورية" بمعلومات هامة!

في انتظار التحرك الجديد المُرتقَب لسفراء المجموعة الخماسية العربية ـ الدولية في بيروت، والتحرك المنتظر لتكتل «الاعتدال الوطني» في جولته الثانية لشرح آليات مبادرته الرئاسية وتفاصيلها والمرتقب هذا الاسبوع او الذي يليه.

قالت مصادر نيابية مستقلة لـ "الجمهورية" انّ "المبادرة في الشكل الذي طرحت فيه لا تؤدي الى انتخاب رئيس للبلاد، بدليل موقفَي رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الاعلام زياد مكاري منها، وعدم رَد "حزب الله" حتى امس على المبادرة".

واضافت المصادر: "لا نتوقّع نجاح المبادرة بل لعلها انتهت عملياً، حتى الذين أعلنوا موافقتهم عليها من حيث المضمون العام اعترضوا على الآلية التنفيذية المطروحة".