الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

ميقاتي في ضيافة دريان... للتفاصيل:

2024-03-11 | 06:16
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ميقاتي في ضيافة دريان... للتفاصيل:
ميقاتي في ضيافة دريان... للتفاصيل:

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعرض معه الاوضاع الراهنة

مقالات ذات صلة
ميقاتي في ضيافة دريان... للتفاصيل:

محليات

رئيس حكومة تصريف الأعمال

نجيب ميقاتي

الشيخ عبد اللطيف دريان

لقاء

العودة الى الأعلى
Aljadeed
واصف الحركة: القضاء في لبنان فاسد ومسيّس... وهذا ما قاله عن مستجدات التحقيق بالمرفأ
هجوم جويّ بأربع مسيّرات... حزب الله يستهدف ثكنة كيلع

اقرأ ايضا في محليات

نازك الحريري مهنأةً بحلول رمضان: فرصة متجددة لتنقية قلوبنا
09:26

نازك الحريري مهنأةً بحلول رمضان: فرصة متجددة لتنقية قلوبنا


هنّأت السيدة نازك رفيق الحريري اللبنانيين والعرب والمسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، راجيةً الله سبحانه وتعالى أن تحلَّ بركةُ هذا الشهر الفضيل على الأمة الاسلامية والعرب أجمعين، وأن تكون مناسبة لتوطيد معاني الألفة والرحمة والمغفرة والتسامح والمحبة مهما اشتدت الظروف وتفاقمت التحديات بسبب الاوضاع الصعبة التي يشهدها وطننا الحبيب لبنان حتى نعيش في كنف مجتمع آمن موحد ومتقدم نتعاون جميعاً على المحافظة عليه والاستمرار فيه كما عمل عليه جاهداً شهيدنا الكبير الرئيس رفيق الحريري طول حياته حتى الشهادة

09:26

نازك الحريري مهنأةً بحلول رمضان: فرصة متجددة لتنقية قلوبنا


هنّأت السيدة نازك رفيق الحريري اللبنانيين والعرب والمسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، راجيةً الله سبحانه وتعالى أن تحلَّ بركةُ هذا الشهر الفضيل على الأمة الاسلامية والعرب أجمعين، وأن تكون مناسبة لتوطيد معاني الألفة والرحمة والمغفرة والتسامح والمحبة مهما اشتدت الظروف وتفاقمت التحديات بسبب الاوضاع الصعبة التي يشهدها وطننا الحبيب لبنان حتى نعيش في كنف مجتمع آمن موحد ومتقدم نتعاون جميعاً على المحافظة عليه والاستمرار فيه كما عمل عليه جاهداً شهيدنا الكبير الرئيس رفيق الحريري طول حياته حتى الشهادة

"القوات اللبنانية": بري مزّق وتلاعب آلاف المرات بمفهوم الحوار
08:40

"القوات اللبنانية": بري مزّق وتلاعب آلاف المرات بمفهوم الحوار

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:
"اختلط الأمر على الرئيس نبيه بري فاعتبر ان رئاسته لمجلس النواب تمنحه الحقّ بأن يكون ولي أمر النواب والكتل النيابية، وما يطرحه حول طاولة حوار رسمية تدعو إليها الأمانة العامة في مجلس النواب ويترأسها الرئيس بري يعني أنّ كل الاستحقاقات الدستورية، بدءًا برئاسة الجمهورية، مرورًا بتكليف رئيس حكومة، وصولا إلى تأليف الحكومة، تمرّ عن طريق طاولة الرئيس بري بالتحديد، وهذا مخالف للدستور، ويتناقض مع ميثاق العيش المشترك، وهذا ما لن يسير به أحد".

08:40

"القوات اللبنانية": بري مزّق وتلاعب آلاف المرات بمفهوم الحوار

صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:
"اختلط الأمر على الرئيس نبيه بري فاعتبر ان رئاسته لمجلس النواب تمنحه الحقّ بأن يكون ولي أمر النواب والكتل النيابية، وما يطرحه حول طاولة حوار رسمية تدعو إليها الأمانة العامة في مجلس النواب ويترأسها الرئيس بري يعني أنّ كل الاستحقاقات الدستورية، بدءًا برئاسة الجمهورية، مرورًا بتكليف رئيس حكومة، وصولا إلى تأليف الحكومة، تمرّ عن طريق طاولة الرئيس بري بالتحديد، وهذا مخالف للدستور، ويتناقض مع ميثاق العيش المشترك، وهذا ما لن يسير به أحد".

"لا صحة لذلك".. الخليل ينفي تحديد سعر صرف السحوبات على الـ 25000
08:34

"لا صحة لذلك".. الخليل ينفي تحديد سعر صرف السحوبات على الـ 25000

نفى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ما يتردد عن تحديد سعر صرف السحوبات على الـ 25000 ل.ل للدولار الواحد، وقال إن "لا صحة لذلك"، وكذلك حيال تقاذف المسؤوليات في أخذ القرارات، لافتاً إلى أن "وزارة المال كانت أوّل من أطلق مسار توحيد سعر صرف مع موازنة 2022 وستبقى داعمة لهذا المسار، كركيزة للتعافي المالي والنقدي".

08:34

"لا صحة لذلك".. الخليل ينفي تحديد سعر صرف السحوبات على الـ 25000

نفى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل ما يتردد عن تحديد سعر صرف السحوبات على الـ 25000 ل.ل للدولار الواحد، وقال إن "لا صحة لذلك"، وكذلك حيال تقاذف المسؤوليات في أخذ القرارات، لافتاً إلى أن "وزارة المال كانت أوّل من أطلق مسار توحيد سعر صرف مع موازنة 2022 وستبقى داعمة لهذا المسار، كركيزة للتعافي المالي والنقدي".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024