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وسائل إعلام العدو: رصد إطلاق نحو 22 صاروخًا نحو الجليل الغربي و4 صواريخ نحو الجليل الأعلى من لبنان
2024-03-11 | 10:56
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وسائل إعلام العدو: رصد إطلاق نحو 22 صاروخًا نحو الجليل الغربي و4 صواريخ نحو الجليل الأعلى من لبنان
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