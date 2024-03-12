نقابة المحامين في بيروت شجبت الاعتداء على خلف ومحامين امام قصر العدل: قررنا إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسة إستثنائية، اليوم، برئاسة النقيب فادي المصري وحضور النقيب الأسبق رمزي جريج، على أثر "الإعتداء الذي حصل، حسب بيان صدر، ظهر اليوم أمام أحد مداخل قصر العدل في بيروت، من قبل عناصر أمنية، على عدد من المحامين يتقدمهم النقيب السابق النائب ملحم خلف، وذلك أثناء اعتصام سلمي وإقفال باب قصر العدل بوجههم".