في عيتا الشعب .. استغل نزوح الاهالي بسبب الحرب وسرق منازلهم قبل اضرام النيران فيها

بالتحقيق معه اعترف بدخوله إلى عدد من المنازل وسرقة محتوياتها

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان لها ان دورية من مديرية المخابرات اوقفت في بلدة عيتا الشعب – بنت جبيل، اللبناني (ح. ز.) لقيامه بأعمال السرقة. وبالتحقيق معه اعترف أنه بتواريخ مختلفة وبعد نزوح أهالي البلدة أقدم على الدخول إلى عدد من المنازل غير المأهولة منذ بداية الحرب وسرقة محتوياتها وإضرام النيران فيها. وقد ضبطت بحوزته كمية من المسروقات بالإضافة إلى دراجتَين ناريتَين.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.