بالفيديو - آثار الغارة الإسرائيلية على بلدة ياطر الجنوبية

آثار الغارة الإسرائيلية على بلدة ياطر الجنوبية pic.twitter.com/OLL60oS8B3
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 13, 2024
آثار الغارة الإسرائيلية على بلدة ياطر الجنوبية pic.twitter.com/OLL60oS8B3
أحال وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام اليوم، 50 محضر ضبط على القضاء سطرها مراقبو مديرية حماية المستهلك في الوزارة، بحق مستوردين ونقاط بيع وأصحاب مولدات ومطاعم وملاحم، بفعل مخالفات مُوثقة للقوانين المرعية التي تحمي حقوق المستهلك وتُجرّم المسّ بلقمة اللبناني والتلاعب بأسعار السلع ونوعيتها.
علّق عضو كتلة "الكتائب النيابية" النائب الدكتور سليم الصايغ على سقوط "صاروخ ومسيّرة" في منطقة حراجل الكسروانية. وقال عبر منصة "اكس": "حراجل تجنبت كارثة إنسانية بفضل العناية الالهية وتقوى أبنائها.