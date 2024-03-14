نديم الجميل يشن هجوماً على الحزب: لا خلاص للبنان قبل تطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها 1559

لفت عضو كتلة "نوّاب الكتائب" النّائب ​نديم الجميل​، إلى أنّ "بدعة "​حزب الله​" عن حروب استباقيّة، برهنت فشلها بعد الحرب السورية، وما سبّبته في ​لبنان​ من أزمات ونزوح وجرائم".

وأشار في تصريح، إلى أنّ "اليوم، جبهة المساندة الّتي يتحفنا بها الأمين العام للحزب، لا تجلب للبنان غير الويلات والدّمار"، مشدّدًا على أنّ الحزب لا يحمي ولا يدافع عن لبنان".



واعتبر أنّ "الّذي يحصل في غزة من دمار ومأساة وجوع ليس انتصارًا للفلسطينيّين... والّذي يحصل في الجنوب والبقاع ليس دفاعًا ولا مساندةً ولا انتصارًا".



وأكّد الجميّل أنّ "لا خلاص للبنان قبل نزع سلاح كلّ الميليشيات وتطبيق القرارات الدّوليّة، وعلى رأسها الـ1559".