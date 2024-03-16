"الاخبار": الرد اللبناني على الورقة الفرنسية "رفع عتب"

علمت صحيفة "الأخبار" أن الردّ على الورقة الفرنسية أتى كـ"رفع عتب، بعد رسائل فرنسية عدة تستفسر عن سبب التأخير وشعور الفرنسيين بالتجاهل". وهو ما أكدته مصادر بارزة، أشارت إلى أنه بعد زيارة الموفد الأميركي عاموس هوكشتين لبيروت في الرابع من الشهر الجاري، "جرى إهمال الورقة لأكثر من سبب، أهمّها موقف القوى الأساسية التي اعتبرت أن الورقة تتبنّى مطالب العدو الإسرائيلي بالدرجة الأولى، ولاقتناع هذه القوى بأن باريس لا تحظى بتأييد أميركي، وأن الولايات المتحدة لن تترك هذا الملف في عهدة فرنسا".