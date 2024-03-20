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ناجي حايك لـ #الجديد: نريد تعويضات للجميع "مش تعويضات بسمنة وتعويضات بزيت" ويجب الوصول إلى حقيقة الرابع من آب أولاً قبل أي ملف آخر
ناجي حايك لـ #الجديد: نريد تعويضات للجميع "مش تعويضات بسمنة وتعويضات بزيت" ويجب الوصول إلى حقيقة الرابع من آب أولاً قبل أي ملف آخر
نائب رئيس التيار الوطني الحر ناجي حايك لـ #الجديد: حجارة بيوت الجنوب مقدسة ولكن الدولة لم تفكر بالتعويض للأهالي التي دمرت بيوتها جراء انفجار مرفأ بيروت
نائب رئيس التيار الوطني الحر ناجي حايك لـ #الجديد: حجارة بيوت الجنوب مقدسة ولكن الدولة لم تفكر بالتعويض للأهالي التي دمرت بيوتها جراء انفجار مرفأ بيروت
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حريق في مخيم للنازحين السوريين في عرسال
2024-03-20 | 02:21
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حريق في مخيم للنازحين السوريين في عرسال
اندلع حريق في مخيم رمضان للنازحين السوريين في منطقة وادي الأرنب في عرسال. توجهت على الفور فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق، الذي أتى على عدد كبير من الخيم ،كما سجلت بعض حالات الاختناق.
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