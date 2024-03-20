حريق في مخيم للنازحين السوريين في عرسال







اندلع حريق في مخيم رمضان للنازحين السوريين في منطقة وادي الأرنب في عرسال. توجهت على الفور فرق الدفاع المدني لإخماد الحريق، الذي أتى على عدد كبير من الخيم ،كما سجلت بعض حالات الاختناق.