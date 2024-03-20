وزارة الصحة تنشر التقرير التراكمي للطوارئ الصحية لمتابعة للعدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان

اشارت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان، الى أن "التيار الوطني الحر دأب في الأيام الأخيرة، على إطلاق حملة ينسب فيها لنفسه بطولات وهمية مدعيا التصدي للتعيينات المجحفة بحق المسيحيين التي كانت الحكومة تنوي إقرارها، ولا يتوقّف عند هذا الحدّ، إنما يعمد إلى مهاجمة القوى السياسية ومن ضمنها القوات اللبنانية، الأمر الذي يتنافى مع الوقائع والحقائق للأسباب التالية: