ناجي حايك : نريد تعويضات للجميع "مش تعويضات بسمنة وتعويضات بزيت"

اشارت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان، الى أن "التيار الوطني الحر دأب في الأيام الأخيرة، على إطلاق حملة ينسب فيها لنفسه بطولات وهمية مدعيا التصدي للتعيينات المجحفة بحق المسيحيين التي كانت الحكومة تنوي إقرارها، ولا يتوقّف عند هذا الحدّ، إنما يعمد إلى مهاجمة القوى السياسية ومن ضمنها القوات اللبنانية، الأمر الذي يتنافى مع الوقائع والحقائق للأسباب التالية:
عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة، قبل ظهر اليوم برئاسة رئيسها النائب جهاد الصمد، وحضور وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي والاعضاء النواب.
أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أن لبنان معروف بتصنيع الذهب منذ عشرات السنين، وأن أصحاب هذا القطاع يجهدون في سبيل انجاز قطع مجوهرات رائعة التصميم والفنّ والجمال، تُطلب للعرض في أهمّ المعارض الدوليّة، أو توصي عليها الأميرات وممثّلات هوليوود