بوشكيان:"لن نسمح لأحد بتشويه صفاء الذهب اللبناني ولمعانه"

أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أن لبنان معروف بتصنيع الذهب منذ عشرات السنين، وأن أصحاب هذا القطاع يجهدون في سبيل انجاز قطع مجوهرات رائعة التصميم والفنّ والجمال، تُطلب للعرض في أهمّ المعارض الدوليّة، أو توصي عليها الأميرات وممثّلات هوليوود

وشدّد على أنّ هذه الصناعة ذائعة الصيت، وسمعتها منتشرة عالمياً، ولن يتمكّن أحد، كما لن نسمح لأحد بتشويه صورتها أو صفائها أو لمعانها الآخّاذ.

وهنّأ خلال لقائه رئيس نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان ايلي حكيم وأعضاء مجلس ادارة النقابة العاملين في هذا الحقل، والمتخصّصين في هذه الصناعة، ويتمتّعون بخبرات واسعة ومهارات فائقة.

وأكد أن الوزارة وهو شخصياً سيعملان على تسهيل أمور النقابة والمصنّعين لجهة حماية القطاع في الداخل، أو لجهة مساعدته على التصدير والمشاركة في المعارض الخارجية.